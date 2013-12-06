نجوم وصناع فيلم “فتاة المصنع” في عرضه العالمي الأول بـمهرجان دبي السينمائي الدولي



> أطلقت شركة داي دريم للإنتاج الفني البوستر الرسمي لفيلم المخرج محمد خان ”فتاة المصنع”، وبالإضافة للبوستر الذي يحمل وجه بطلة الفيلم ياسمين رئيس، كما أطلقت داي دريم أيضا أول مقدمة دعائية للفيلم، وهذا قبل أيام من العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي، حيث ينافس الفيلم ضمن مسابقة المهر العربي للأفلام الطويلة، وهي المسابقة الرئيسة بالمهرجان.

وفي يوم الأحد 8 ديسمبر الساعة الثامنة والنصف مساءً، تتوجه أنظار محبي أفلام محمد خان إلى قاعة أرينا في مدينة جميرة بدبي، حيث يُقام العرض العالمي الأول لفيلم فتاة المصنع، والذي يعود به المخرج الكبير إلى شاشة السينما بعد 7 سنوات من الغياب منذ أن قدم آخر أفلامه، وهو ثمرة التعاون مع المنتج محمد سمير من خلال شركته داي دريم للإنتاج الفني، وبدعم من 7 مؤسسات دولية.

ومن المتوقع أن يحضر حفل الافتتاح مخرج الفيلم محمد خان، مع منتجه محمد سمير، مؤلفته وسام سليمان، ونجما التمثيل بالفيلم ياسمين رئيس وهاني عادل

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