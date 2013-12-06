صفحة "إخوانية" : إصابة مدير "المخابرات" بطلق ناري ونقله للعلاج في "تل أبيب"!

زعمت الصفحة الرسمية لحملة "إعلاميون كاذبون.. لفضح إعلام الفلول"، التابعة لعناصر جماعة "الإخوان" نقل اللواء محمد فريد التهامي، مدير المخابرات العامة في طائرة عسكرية إلى العاصمة الإسرائيلية "تل أبيب" لتلقى العلاج.

وادعت الصفحة أن "التهامى" أصيب بطلق ناري من أحد حراسه، مشيرة إلى أن هناك تكتمًا شديدًا على الخبر داخل القوات المسلحة.

يذكر أن عددا من الصفحات الإخوانية دأبت خلال الفترة الأخيرة على بث عدد من الشائعات حول تعرض قيادات عسكرية بارزة للاغتيال، على رأسها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، إلا أن تلك الشائعات ثبت كذبها في أكثر من مناسبة.

شبكةعيونالإخبارية

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