“مهاب مميش” على ظهر حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول” : قناة السويس آمنة



> صعد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس صباح اليوم الجمعة، على ظهر حاملة الطائرات الفرنسية ” شارل ديجول” وبرفقته الفريق Gratien Maire مستشار رئيس أركان العلاقات الدولية بهيئة أركان حرب الجيش الفرنسي والوفد المرافق وذلك حتى يعطي رسالة طمأنة للعالم أجمع وللمجتمع الملاحي الدولي بأن قناة السويس آمنة تماما.

وأرسل رسالة لربابنة السفن العالمية والوكلاء الملاحيين قائلا ” هذه رسالة للعالم أجمع بأن قناة السويس آمنة تماما وأن حركة الملاحة في قناة السويس تشهد أقصى درجات الحماية بفضل جهود قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي” .

وأضاف بأن منظومة التأمين المحكمة يشارك فيها جميع أفرع القوات المسلحة وعلى رأسها القوات البحرية والقوات الجوية والجيشين الثاني والثالث الميدانيين وقوات حرس الحدود وفوج تأمين المجرى الملاحي وقوات الأمن الداخلي والجهات السيادية.

> هذا وقد شهدت القناة اليوم عبور 51 سفينة بإجمالي حمولات 2.8 مليون طن، وفي ختام تصريحه أشاد الفريق مميش بجهود العاملين الشرفاء بهيئة قناة السويس وشركاتها التابعة وكذلك بالتميز الكبير الذي يتمتع به مرشدي هيئة قناة السويس والمهندسين وقباطنة القاطرات وجميع العاملين في إدارة التحركات الذين يواصلون العمل ليل نهار لتظل قناة السويس على الدوام مصدر فخر واعتزاز لمصر ومصدراً رئيسياً للدخل القومي.