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دقيقة حداد قبل انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي لرحيل مانديلا

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دقيقة حداد قبل انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي لرحيل مانديلا دقيقة حداد قبل انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي لرحيل مانديلا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم عن الوقوف دقيقة واحدة قبل انطلاق كل مباريات الأسبوع المقبل من البطولة حدادا على روح الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وخلال الدقيقة ستتاح امام المشجعين في مختلف ملاعب البريميير ليج الفرصة التصفيق لمانديلا الذي وافته المنية الليلة الماضية عن عمر ناهز 95 عاما.

وقدم الاتحاد الإنجليزي للعبة تعازيه لأسرة مانديلا ومحبيه، حيث اعتبر رئيس الاتحاد جريج ديك بأن رئيس جنوب أفريقيا الأسبق من أهم الرموز العالمية، معيدا للأذهان الحفاوة التي استقبل بها الإنجليزي في دوربان عام 2003.

كما أعرب النجم المعتزل ديفيد بيكهام عن فخره لمعرفة شخص محبوب مثل مانديلا عن قرب.

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