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زاها: لم أواعد إبنة مويس وهذا ليس سبب ابتعادي عن المباريات

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زاها: لم أواعد إبنة مويس وهذا ليس سبب ابتعادي عن المباريات زاها: لم أواعد إبنة مويس وهذا ليس سبب ابتعادي عن المباريات

نفى الإنجليزي ويلفريد زاها جناح مانشستر يونايتد الشائعات التي أكدت أنه يواعد إبنة ديفيد مويس المدير الفني للفريق مما تسبب في ابتعاده عن المباريات.

وقال زاها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لم أواعد إبنة مويس وبناء على ذلك هذا ليس سبب غيابي عن مباريات الفريق".

وأضاف "أود أن أوقف كل هذه الاتهامات، أنا سألعب لمانشستر يونايتد عندما يشعر مدربي أنني جاهزا لذلك".

وكان زاها قد انضم مطلع هذا الموسم إلى مانشستر يونايتد برغبة من سير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق للفريق ولم يمثل الفريق سوى مرتين فقط.

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