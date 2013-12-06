شرايين العين توضح الإصابة بالزهايمر

تعد العين هى الجزء المهم فى جسم الإنسان، لأن من خلالها يستطيع الإنسان أن يحقق ما يريد، وعلى الرغم من ذلك أثبتت بعض الدراسات أن مرض "الزهايمر" على رأس قائمة هذه الأمراض، التى يتم الكشف عنها عن طريق فحص العين.

يقول الدكتور جورج موريس استشارى جراحة العيون، إن من خلال فحص شرايين قاع العين يتم اكتشاف الإصابة بمرض الزهايمر، لأن عند فحص شرايين العين يوضح بعض العلامات التى تدل على تصلب الشرايين فإذا وجد تصلب فى الشرايين يعد ذلك إصابة بمرض الزهايمر؛ لأنه نوع من أنواع تصلب الشرايين، لافتا إلى أن المخ عندما يصيبه نوع من أنواع الضعف يؤثر ذلك على بعض مراكز الذاكرة، والتحكم فى انفعالات الإنسان، نتيجة أن عند حدوث تصلب الشرايين لم يصل الدم الكافى فى خلايا المخ التى تحدث لها شيخوخة.

يشير "جورج" إلى أن شكل الشريان ولونه يوضحان تصلب الشرايين، فإذا كان لون الشريان مقتربا من اللون الأصفر بدلا من لونه الطبيعى الأحمر الفاتح، فذلك يدل أن جزءا من الشريان متليف، ويعتبر ذلك تصلبا فى الشرايين، نتيجة لتقاطع الشريان مع الوريد، فعندما يضغط الشريان على الوريد يؤدى لحدوث تصلب الشرايين.

يضيف الطبيب أن الشعيرات الدموية داخل الشبكية عندما تفسد يكون نتيجة لانعكاس حالة المخ على العين، لأن العصب البصرى يحدث فيه نوع من أنواع الشحوب والضمور.