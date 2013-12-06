أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ابنتا «مانديلا» تعرفان نبأ وفاته خلال عرض فيلم عن حياته في لندن

Google+ Print
ابنتا «مانديلا» تعرفان نبأ وفاته خلال عرض فيلم عن حياته في لندن ابنتا «مانديلا» تعرفان نبأ وفاته خلال عرض فيلم عن حياته في لندن

علمت اثنتان من صغار أبناء الزعيم الجنوب أفريقي الراحل، نيلسون مانديلا، بنبأ وفاته خلال حضورهما عرض فيلم «مانديلا: مسيرة طويلة نحو الحرية» في العاصمة البريطانية، لندن.

وأوضحت مؤسسة «مانديلا» لمحاربة التمييز العنصري أن ابنتي الزعيم الراحل حضرتا، الخميس، عرض هذا الفيلم، وأثناء العرض وصلهما نبأ وفاة أبيهما، مما جعلهما يغادران على الفور.

كان من بين من حضروا هذا العرض الأمير ويليام، الثالث في ترتيب خلافة العرش ببريطانيا، وزوجته كاثرين ميدلتون.

يشار إلى أن فيلم «مانديلا: مسيرة طويلة نحو الحرية» تم عرضه، الأسبوع الماضي، في جنوب أفريقيا، وهو يروي مسيرة حياته.

وفى سياق متصل، قال صحيفة «جارديان» البريطانية إن جنوب أفريقيا لن تشهد حدثا تاريخيا مماثلا مثل وفاة نيلسون مانديلا، مشيرة إلى أن مراسم تأبين الرجل ستستمر لـ12 يوما من يوم إعلان وفاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية