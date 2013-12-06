ابنتا «مانديلا» تعرفان نبأ وفاته خلال عرض فيلم عن حياته في لندن

علمت اثنتان من صغار أبناء الزعيم الجنوب أفريقي الراحل، نيلسون مانديلا، بنبأ وفاته خلال حضورهما عرض فيلم «مانديلا: مسيرة طويلة نحو الحرية» في العاصمة البريطانية، لندن.

وأوضحت مؤسسة «مانديلا» لمحاربة التمييز العنصري أن ابنتي الزعيم الراحل حضرتا، الخميس، عرض هذا الفيلم، وأثناء العرض وصلهما نبأ وفاة أبيهما، مما جعلهما يغادران على الفور.

كان من بين من حضروا هذا العرض الأمير ويليام، الثالث في ترتيب خلافة العرش ببريطانيا، وزوجته كاثرين ميدلتون.

يشار إلى أن فيلم «مانديلا: مسيرة طويلة نحو الحرية» تم عرضه، الأسبوع الماضي، في جنوب أفريقيا، وهو يروي مسيرة حياته.

وفى سياق متصل، قال صحيفة «جارديان» البريطانية إن جنوب أفريقيا لن تشهد حدثا تاريخيا مماثلا مثل وفاة نيلسون مانديلا، مشيرة إلى أن مراسم تأبين الرجل ستستمر لـ12 يوما من يوم إعلان وفاته.