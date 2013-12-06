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الأجهزة الأمنية بالقليوبية تنجح في ضبط أحد العناصر الإجرامية

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الأجهزة الأمنية بالقليوبية تنجح في ضبط أحد العناصر الإجرامية الأجهزة الأمنية بالقليوبية تنجح في ضبط أحد العناصر الإجرامية

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو أدهم.ص.ع سن 27 ، سبق إتهامه في عدد 3 قضايا ( قتل ، سلاح وذخيرة ، سرقة ) ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن ثلاثة أشهر في قضية سرقة .

ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 28116 جنايات مركز شرطة القناطر الخيرية بتاريخ 12/11/2013 بشأن استهداف المتهم بمنزله وتبين هروبه وتم ضبط ( بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، وعدد 5 خزينة لذات البندقية ، وعدد 100 طلقة من ذات العيار ، وبندقية خرطوش ، وخمس طلقات من ذات العيار ) ، والقضية رقم 4207 إداري مركز شرطة القناطر الخيرية بتاريخ 18/6/2012 بشأن حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية نتج عنها وفاة شخصين وإصابة آخر بطلق ناري .

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعتين المطلوب ضبطه وإحضاره فيهما .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم عرضه على النيابة التي باشرت التحقيق .

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