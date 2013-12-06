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جمعية الأطباء الطارئة : انتخابات النقابة 13 ديسمبر

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جمعية الأطباء الطارئة : انتخابات النقابة 13 ديسمبر جمعية الأطباء الطارئة : انتخابات النقابة 13 ديسمبر

 

وافقت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء علي إجراء انتخابات النقابة في الـ13 من ديسمبر الجاري، وذلك بأغلبية الحاضرين بعد قيام إدارة الجمعية بإجراء تصويت برفع الأيدي.

ومن المنتظر أن تجرى انتخابات التجديد النصفي تحت الإشراف القضائي علي نصف مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما وافقت الجمعية علي اعتماد مبلغ ربع مليون جنيه للإجراءات الإدارية المصاحبة للعملية الانتخابية ومنها مكافآت القضاة.

كما أعلنت الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة اليوم الجمعة بدار الحكمة عن تمسكها بمشروع كادر المهن الطبية الذي وافق عليه مجلس الشورى.

وتم التوصية بالإجماع علي توحد الأطباء وراء هذا القانون.

ووافقت الجمعية العمومية علي اتخاذ اجراءات تصعيدية للضغط علي السلطات المختصة لتنفيذ الكادر لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

ا.ش.ا

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