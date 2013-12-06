كافاني: سواريز = رونالدو وميسي .. ويستحق كسر سعر بيل

يؤمن إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان أن مواطنه الأوروجويائي لويز سواريز هداف ليفربول يستحق أن يكثر سعر جاريث بيل جناح ريال مدريد حال مغادرته الريدز.

ويتألق سواريز الموسم الحالي مع ليفربول مسجلا 13 هدفا في الدوري الإنجليزي معتليا صدارة هدافي البطولة، وكان مطلب هام لريال مدريد في الصيف الماضي إلا أن فريقه رفض بيعه.

وقال كافاني عن زميله لصحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية: "بالتأكيد الأهداف الأربعة التي سجلها سواريز في المباراة الماضية توضح قدراته الرائعة، ولكني لم أتفاجأ .. أعلم قدراته جيدا".

وتألق سواريز في مواجهة ليفربول عندما فاز بنتيجة 5-1 وأحرز رباعية وصنع الخامس في مباراة ممتازة للهداف الأوروجويائي.

وأضاف "لا أعلم مستقبل اللاعب إلى أين؟ ولكن إن كان هناك ناديين أو ثلاثة يرغبون في ضمه فبالتأكيد يستحق أن يصبح الأغلى في العالم، إنه اللاعب الوحيد الذي على مستوى رونالدو وميسي".

وتابع "أعلى سعر تحطم الصيف الماضي، وبالنسبة لي .. سواريز يستحق أعلى من هذا بكثير".

وكان جاريث بيل قد انضم لريال مدريد من توتنام هوتسبر مقابل 100 مليون يورو وهو السعر الأغلى في تاريخ كرة القدم.

واختتم كافاني "طريقة أداء سواريز عندما تشاهدها تتأكد أنه يستحق أكثر من 100 مليون يورو".