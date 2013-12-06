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نادي ريال مدريد يبكي مانديلا ويأسف على فقدانه

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نادي ريال مدريد يبكي مانديلا ويأسف على فقدانه نادي ريال مدريد يبكي مانديلا ويأسف على فقدانه

مدريد (إفي): أعلن نادي ريال مدريد اليوم الجمعة في بيان له أنه "يبكي ويأسف على خسارة" المناضل الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وأوضح النادي أن مانديلا يعد شخصية "ذات مكانة هائلة في التاريخ. فهو رجل غير العالم وجعله أكثر عدلا".

وأضاف البيان أن ريال مدريد يعرب عن تضامنه وقربه مع الشعب الجنوب أفريقي أكثر من أي وقت مضى، كما أنه يرسل دعمه إلى أسرته.

وكان مانديلا قد توفي أمس، وهو الذي أكمل عامه الخامس والتسعين في 18 يوليو الماضي، علما بأنه نقل إلى المستشفى أربع مرات منذ ديسمبر الماضي لتجدد إصابته بالتهاب الرئة الذي كان قد أصيب به على مدار الأعوام الطويلة التي قضاها في السجون خلال نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا.

يذكر أن مانديلا قاوم نظام الفصل العنصري ونجح في القضاء على احتكار الأقلية البيضاء للحكم في جنوب أفريقيا، كما بات أول رئيس من أصحاب البشرة السمراء لهذه الدولة عام 1994 ، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.

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