برانديلي: نظام سحب قرعة كأس العالم سخيف

انتقد الإيطالي تشيزاري برانديلي المدير الفني للمنتخب الإيطالي نظام سحب قرعة كأس العالم واصفا إياه بالسخيف وذلك قبل ساعات قليلة من إجراء القرعة.

منتخب إيطاليا مهدد بالوقوع في مجموعة الموت إذ لم يضمن مكانا في التصنيف الأول.

وقال برانديلي لصحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) "الجميع يعلم أن النظام لا يعمل بشكل صحيح ويجب أن يتم تعديله، إذا التصنيف يحتسب فنحن السابع لمدة سنتين ونصف ولكن الشهر الوحيد الذي احتسب هو أكتوبر .. الأمر سخيف قليلا".

وأضاف "لقد لعبنا أمام منتخبات كبرى لكي نصبح في هذا المركز، على أي حال هي ستبقى مجرد قرعة ودعنا نرى ما سيحدث".

يذكر أن إيطاليا قد خرجت من الدور الأول في كأس العالم الماضية في أبرز مفاجآت النسخة الماضية من المونديال.