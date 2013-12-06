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كرم جابر يعوض شوقي غريب مؤقتا في الإسماعيلي

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كرم جابر يعوض شوقي غريب مؤقتا في الإسماعيلي كرم جابر يعوض شوقي غريب مؤقتا في الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إسناد مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لكرم جابر المدرب العام مؤقتا لخلافة شوقي غريب الذي تولى مسؤولية منتخب .

وقال فتحي بلبل المدير التنفيذي للإسماعيلي لـFilGoal.com يوم الجمعة: "تعيين كرم جابر ضروري للحفاظ على تماسك الفريق حتى يتحدد مسؤوليات كل فرد".

ونقل مراسل FilGoal.com أن ابتعاد شوقي غريب أدى لحالة من عدم الجدية لدى بعض اللاعبين في عدم الانتظام في التدريبات والمشاركة في المباريات الودية.

وقررت إدارة الإسماعيلي توقيع عقوبة خصم 10 ألاف جنيه على أحمد العش وهناك عقوبة تنتظر عبد الحميد سامي وجون أنطوي لتغيبهما بدون إذن.

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