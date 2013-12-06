أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لأول مرة في التاريخ .. مصري يخوض رحلة في الفضاء الخارجي

Google+ Print
لأول مرة في التاريخ .. مصري يخوض رحلة في الفضاء الخارجي لأول مرة في التاريخ .. مصري يخوض رحلة في الفضاء الخارجي

فاز المتسابق المصري عمر سمرة في مسابقة (آكس أبوللو) والتي يتوج الفائز فيها برحلة للفضاء الخارجي ويصبح بذلك أول فرعون يحصل على فرصة للسفر للفضاء.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن سمرة فاز في المسابقة التي انتهت فاعلياتها بولاية أورلاندو بالولايات المتحدة من إجمالي 112 متسابقا من كافة بلدان العالم، وتأهل ثلاثة مصريين للمرحلة الأخيرة.

وكان عمر سمرة مع أحمد حجاجوفيتش الرحالة الشهير، وأحمد خالد المصريين الثلاثة في المراحل النهائية.

وتخطى سمرة الاختبارات التي خضع لها سواء بدنيا أو نفسيا والمتعلقة بالفضاء والتي أهلته لخوض التجربة الفريدة لرفع علم في الفضاء الخارجي.

وخضع الثلاثي المصري لتدريبات مكثفة في وزارة الدفاع لكي يكونوا جاهزين لتخطي الاختبارات النهائية.

ويعد سمرة هو أول مصري وأصغر عربي نجح في الصعود إلى قمة جبل إيفرتس الأعلى في العالم وذلك في مايو 2007.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر