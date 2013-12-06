لأول مرة في التاريخ .. مصري يخوض رحلة في الفضاء الخارجي

فاز المتسابق المصري عمر سمرة في مسابقة (آكس أبوللو) والتي يتوج الفائز فيها برحلة للفضاء الخارجي ويصبح بذلك أول فرعون يحصل على فرصة للسفر للفضاء.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن سمرة فاز في المسابقة التي انتهت فاعلياتها بولاية أورلاندو بالولايات المتحدة من إجمالي 112 متسابقا من كافة بلدان العالم، وتأهل ثلاثة مصريين للمرحلة الأخيرة.

وكان عمر سمرة مع أحمد حجاجوفيتش الرحالة الشهير، وأحمد خالد المصريين الثلاثة في المراحل النهائية.

وتخطى سمرة الاختبارات التي خضع لها سواء بدنيا أو نفسيا والمتعلقة بالفضاء والتي أهلته لخوض التجربة الفريدة لرفع علم مصر في الفضاء الخارجي.

وخضع الثلاثي المصري لتدريبات مكثفة في وزارة الدفاع لكي يكونوا جاهزين لتخطي الاختبارات النهائية.

ويعد سمرة هو أول مصري وأصغر عربي نجح في الصعود إلى قمة جبل إيفرتس الأعلى في العالم وذلك في مايو 2007.