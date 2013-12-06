الشائعات والحرب النفسية..سلاح إخوانى أثبت فشله بالتجربة

كتب: أحمد عبد الحميد

شهد المجتمع المصرى العديد من الشائعات منذ 30 يونيو وحتى الآن ، والتى أراد مروجوها إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين ، وبث الفوضى والخراب بشكل غير مباشر ، بما يضمن إستمرار القلق والارتباك بالمجتمع المصرى ، ويخدم أجندة خارجية لا ترى لمصر الخير أبدا .

تمثلت تلك الشائعات فى أخبار مغلوطة أو صور مفبركة أو مقاطع فيديو زائفة ، بثتها صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ، وساعدت منابر إعلامية وقنوات فضائية على زيادة انتشارها ، كما تم استخدام أسماء وهمية لصفحات مثل وزارة الداخلية المصرية ، الجهاز الإعلامى لوزارة الداخلية ، صفحة الجيش المصرى ، تأكيدا على المصداقية لتلك الأخبار .

انشقاقات داخل الجيش المصرى

أعقب 30 يونيو وعزل الرئيس مرسى جملة من الشائعات عن انشقاقات داخل الجيش المصرى ، نتيجة خلافات فى الرأى بين قيادات الأفرع حول كيفية إدارة المرحلة التالية وطريقة التعامل مع الأزمة فى البلاد ، فنشرت الصفحات الإخوانية على مواقع التواصل الاجتماعى أخبارات عن تلك الانشقاقات ، وانها تتشابه مع انشقاقات الجيش السورى الحر ، كان أبرزها انشقاق قائد الجيش الثانى الميدانى اللواء أركان حرب أحمد وصفى ، وكان الرد بخروج الفريق السيسى ليؤكد أن الجيش المصرى على قلب رجل واحد ، ولا صحة لانشقاقات داخل الجيش.

دعاوى قضائية دولية ضد السيسى

ادعت وسائل إعلام ، إن المحكمة الجنائية الدولية قد قبلت دعوى قضائية ضد الفريق السيسى باعتباره مجرم حرب ! وهو خبر مفبرك وعارى عن الصحة ، فلا توجد أى دعاوى قضائية ضد الفريق السيسى ، كما أن المحكمة تسجل قضاياها على موقعها الرسمي على الانترنت ، بالإضافة إلى إن مصر لم تصدق أصلا على نظام روما الأساسى بشأن المحكمة الجنائية الدولية ، لذلك لا يمكن محاكمة شخص البلد الذى ينتمى لها لا تعترف بنظام المحكمة .

مزاعم تأمين شركات إسرائيلية لقناة السويس

كانت وسائل إعلام بما فيها قناة الجزيرة قد نقلت عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن شركة “سي-جال ماريتيم سكيورتي” الإسرائيلية قد تعاقدت مع هيئة قناة السويس لتأمين المجري الملاحي للقناة.

وقالت التقارير الاعلامية، إن الشركة وثيقة الصلة بالكيان الاسرائيلي ومؤسسها كان ضابطا في البحرية الاسرائيلية. أما احد أكبر مدراء الشركة فهو اليعازر ماروم قائد البحرية الاسرائيلية حتي اواخر عام 2011 ، ورئيس الهيئة الاستشارية ضابط سابق في البحرية الاسرائيلية ، كما أن الشركة هي الوحيدة المسموح للعاملين فيها بالنزول علي جزيرة تيران المصرية بكامل تسليحهم.

وكان الرد حاسما من هيئة قناة السويس ، فقد نفت ما نشر عن تعاقدها مع الشركة الإسرائيلية لتأمين مداخل القناة، وقال البيان، إن تأمين قناة السويس تتولاه 7 جهات عسكرية وأمنية مصرية، فقوات حرس الحدود هي التي تؤمن ضفة القناة، وتتولى قيادة الجيش الثاني والثالث الميداني تأمين مجرى القناة والقوات البحرية تؤمن مدخلي المجرى.

حملات الاغتيال المنظمة لقادة القوات المسلحة

انتشرت على المواقع الإخبارية الإخوانية وغيرها فى وقت سابق، ما تردد عن قيام أحد الضباط باغتيال الفريق السيسى بعد أن أطلق عليه النار ، والذى تزامن مع ذلك غياب السيسى عن الظهور فى وسائل الإعلام فترة ليست بالقليلة ، حتى أن وفاة وزير الإنتاج الحربى المرحوم الفريق رضا حافظ ، قد أعقبها موجة من التشكيكات فى طريقة وفاته ، وجعلها البعض من المشككين عملية ناجحة لاغتيال رتبة كبيرة بالقوات المسلحة المصرية .

رابعة فى الملاعب الرياضية

أعقب وقف لاعب الكونغ فو المصرى الكابتن محمد يوسف لرفعه شعار رابعة ، بالإضافة إلى لاعب كرة القدم أحمد عبد الظاهر ، موجة من الصور المفبركة عن تضامن فرق العالم الرياضية مع تلك الواقعة ، وانهالت الصور عن لاعبين بالمنتخابات الدولية يرفعون الأصابع الأربع ، والتى عادة ما تكون تفسيرا لفوزهم ببطولة للمرة الرابعة ، أو إحراز 4 أهداف .

هل اخترق الإخوان وزارة الداخلية ؟

خلّف اغتيال ضابط الأمن الوطنى المقدم محمد مبروك قلقا بالغا ، خاصة بعد ما أثير عن خروقات بوزارة الداخلية المصرية ، وتسريب معلومات تخص الضباط وأماكن سكنهم وأكوادهم والأماكن التى يترددون عليها باستمرار وخطوط سيرهم ، مما أعطى انطباعا بإن أفراد الأمن أصبحوا صيدا سهلا للجماعات المتطرفة ، فوصول منفذى العلميات الإرهابية والاغتيالات إلى منازل الضباط يفتح الباب لتساؤلات كثيرة حول تلك الخروقات ، والتى تم نفيها من قبل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ، وأكد أن الوزارة آمنة .

رئيس جامعة القاهرة يتضامن مع تظاهرات الإخوان

سرت شائعات تفيد أن رئيس جامعة القاهرة ، الدكتور جابر نصّار ، قد أعلن تضامنه ودعمه لطلاب الإخوان المسلمين ، والتى لم تثبت حقيقتها قط ، فقد نفى عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، محمود كبيش، ، انضمام رئيس الجامعة لتظاهرات حركة جامعات ضد الانقلاب الإخوانية، واصفاً إياها بالشائعات الكاذبة، وأكد أن لا أحد من أعضاء هيئة أساتذة الجامعة والعمداء يعلمون هوية قاتل طالب الهندسة محمد رضا، مشدداً على أن قوات الأمن كانت تقوم بعملها بفض أي تجمعات تعيق حركة السير.

وأشار عميد كلية الحقوق ، إلى أن التظاهر داخل الجامعة دون إخطار مسبق يعتبر جريمة شأنه شأن التظاهر في جميع أرجاء الدولة وفقاً لقانون التظاهر.

محاولات لتجميع قواعد الإخوان

يرى “سامح عيد” القيادى المنشق عن جماعة الإخوان ، والباحث فى التيارات الإسلامية ، إن أنصار الإخوان يحصلون على تمويل أجنبى ، للإنفاق على مخططاتهم ، كما أن لديهم خبراء فى الفوتوشوب إن ما يحدث هو جزء من حرب دعائية كبيرة منذ 30 يوليو وحتى الآن ، كان أبرزها محاولة اغتيال السيسى ، حيث احتل الخبر مانشتات الجرائد الرئيسية .

وأضاف “عيد” إن تلك المحاولات ما هى إلا محاولات لتجميع قواعد الإخوان ، وإظهار أن الانقلاب ينحسر ! وأن الرئيس مرسى سوف يعود للسلطة مرة آخرى ، لذلك فهم يعلمون أن الحل صعب .

وقال إن الإخوان سيستمرون فى مخططاتهم حتى التصويت على الدستور ، مشيرا إلى أنهم سيعملون على استفزاز الشرطة لإجبارهم على استخدام العنف وقنابل الغاز المسيلة للدموع ، مما سيؤثر على العملية الانتخابية وبالتالى تقليل الأصوات ، وإظهار أن من لم يشاركوا هم مؤيديون لقضية الإخوان الراغبين فى العودة للسلطة مرة آخرى.

افتقاد الحكومة للرؤية الكافية للرد على الشائعات

يرى الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، إن الحكومة تفتقد الرد على الشائعات أو الاتهامات المتبادلة ، فلا توجد رؤية سياسية للحكومة حيال الرد الإعلامى ، وإنه من الطبيعى ظهور الشائعات فى مراحل التحول وانقسام المواطنين إلى فريقين ، وهناك نوعين من الشائعات أحدهما مقنع ويكون عبر القنوات التابعة لجماعة الإخوان أو مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهم ، أو عبر التقارير التى تبث على مواقعهم الالكترونية ، والنوع الثانى يحدث نتيجة ارتباك الاداء الحكومى وهى سريعة الظهور ومن السهل اكتشافها فمن الواضح أنها مغرضة ، لأن بعض الأحداث والاخبار ، يمكن الإضافة أو الحذف منها ، بالإضافة إلى بعض التسريبات لاحاديث بعض القيادات ، مثل استقالة وزير الداخلية أو التعديلات الوزارية ، وبالتأكيد فإن بعض القرارات فى أداء الحكومة لا يتحكم بها إطار فكرى معين ، وتضارب التصريحات يصنع الارتباك الذى يتحول إلى شائعات.