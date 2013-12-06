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ناشط حقوقى يحذر المعاقين من استغلال أصواتهم فى الانتخابات

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ناشط حقوقى يحذر المعاقين من استغلال أصواتهم فى الانتخابات ناشط حقوقى يحذر المعاقين من استغلال أصواتهم فى الانتخابات

قال الدكتور عز عقد، الناشط الحقوقى وأحد المعنيين بملف متحدى الإعاقة فى ، إن الدولة تسببت فى وجود فجوة واسعة بين الأصحاء فى مصر وأصحاب ذوى الإعاقة، مضيفا "أن المجتمع العادى لا يتعامل مع المعاقين من خلال نظرة شفقة عليهم ولا ينظرون إلى ما يصل إليه متحدو الإعاقة من درجات عالية من العلم".

وحذر عقد، خلال كلمته بمؤتمر الاحتفال باليوم العالمى للإعاقة، المعاقين من خلال استغلال أصواتهم فى الانتخابات فى مقابل مشاريع من الواجب على الدولة توفيرها لهم.

فيما أبدت الفنانة هند عاكف اعتراضها على إلغاء نسبة الـ5% المخصصة لتشغيل ذوى الإعاقة بالمصالح الحكومية والخاصة، مضيفة خلال تقدمها لمواهب المعاقين بالمؤتمر قائلة "لو القائمون على الدستور سعوا إلى المساواة فكان عليهم الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقليات المهدرة فى مصر".

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