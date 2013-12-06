عالم فلك شهير : هناك مخطوطة تعود الى 1100 عام عليها اسم ذكر فيها اسم السيسي كرئيس لمصر

قال عالم الفلك المصري أحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكى للفلكيين المحترفين- أن هناك مخطوطة تاريخية لمحي الدين الطائي ترجع الى 1100 عام ذكر بها ما سيحدث فى العالم العربي ومصر تحديدا فى الفترة الحالية.

وأشار شاهين خلال حواره فى برنامج "البلد اليوم" على قناة صدى االبلد" ،الى أن الفريق عبد االفتاح السيسي ذكر اسمه فى هذه المخطوطة كرئيس لمصر ومنقذ لها من حكم الإخوان قارئا لجزء من المخطوطة " انظر انظر بالأعجمية " وهى تعنى "see see" وهو لقب الفريق عبد الفتاح السيسي الذى ستخرج جحافل الناس مطالبة به كرئيس.

شبكةعيونالإخبارية

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