بيان أبو حديد حول وفاة الزرافة وسخرية نشطاء

تهكم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشدة على تصريحات وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد حول واقعة وفاة زرافة داخل حديقة الحيوان بالجيزة. وكان أبو حديد كشف في بيان صحفي له في 4 ديسمبر أنه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق العاجل والفوري في وفاة الزرافة, وتحويل المقصرين للتحقيق.

وجاءت تصريحات أبو حديد بعد أن أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة أنها فقدت إحدى إناث الزراف الموجودة بها في 4 ديسمبر، وبذل الأطباء البيطريون بالحديقة ما في وسعهم لمحاولة إنعاش قلبها وتنفسها، إلا أنهم لم يتمكنوا وفارقت الحياة.

وهذه الزرافة، هي إحدى ثلاث زرافات وصلت إلى الحديقة في يوليو 2012 , وتُعدُّ هذه الزرافة صاحبة أكثر الذكريات الجميلة للأطفال الذين, ارتادوا الحديقة سواء بإطعامها أو بالتقاطهم للصور التذكارية معها.

وفي المقابل, تهكم ناشط على "فيسبوك" على تصريحات أبو حديد, قائلا:" أصبحت حياة زرافة محل اهتمام وتحقيق داخل إحدى مؤسسات الدولة، أين أنتم من قتلى رابعة العدوية؟".

وتابع ناشط آخر" عجبا لك يابلدى : هل أتى عليك الوقت الذي تصبح روح زرافة فيك أهم وأغلى من أرواح البشر, مصريون يقتلون يوميا وتزهق أرواحهم من ضباط وجنود وأطفال وإخوان ونشطاء، وحوادث قطارات، وإهمال فى المستشفيات، ولا تحرك الدولة ساكنا، ولكن حين تموت زرافة يثور وزير الزراعة ويشكل لجنة للتحقيق !".

شبكةعيونالإخبارية

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