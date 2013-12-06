إحالة الغندور أحد قيادات الإخوان للمستشفى العام بالإسماعيلية

يشهد المستشفى العام بمحافظة الإسماعيلية حراسة عسكرية وأمنية مشددة خاصة بعد نقل الدكتور سمير الغندور، القيادى الإخوانى ومدير المستشفى الجامعى بالمحافظة السابق إلى مستشفى الإسماعيلية العام بقسم العناية بعد تدهور حالته الصحية داخل سجن بورسعيد والذى كان محتجزا فيه على ذمة التحقيقات فى قضايا التحريض على العنف حيث تم إلقاء القبض عليه يوم 29 سبتمبر من قبل الأمن الوطنى أثناء تواجده بالمستشفى الجامعى.

وكان الدكتور سمير الغندور قد تعرض أمس إلى أزمة قلبية بالسجن مما أدى الى استدعاء الإسعاف العاجل عن طريق الطاقم الطبى لمستشفى السجن، ونقله بشكل سريع إلى مستشفى الإسماعيلية العام.

وأكد مصدر أمنى أن عملية نقل القيادى الإخوانى تمت بالتنسيق بين مديرية أمن بورسعيد والإسماعيلية.