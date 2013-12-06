أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة الغندور أحد قيادات الإخوان للمستشفى العام بالإسماعيلية

Google+ Print
إحالة الغندور أحد قيادات الإخوان للمستشفى العام بالإسماعيلية إحالة الغندور أحد قيادات الإخوان للمستشفى العام بالإسماعيلية

يشهد المستشفى العام بمحافظة الإسماعيلية حراسة عسكرية وأمنية مشددة خاصة بعد نقل الدكتور سمير الغندور، القيادى الإخوانى ومدير المستشفى الجامعى بالمحافظة السابق إلى مستشفى الإسماعيلية العام بقسم العناية بعد تدهور حالته الصحية داخل سجن بورسعيد والذى كان محتجزا فيه على ذمة التحقيقات فى قضايا التحريض على العنف حيث تم إلقاء القبض عليه يوم 29 سبتمبر من قبل الأمن الوطنى أثناء تواجده بالمستشفى الجامعى.

وكان الدكتور سمير الغندور قد تعرض أمس إلى أزمة قلبية بالسجن مما أدى الى استدعاء الإسعاف العاجل عن طريق الطاقم الطبى لمستشفى السجن، ونقله بشكل سريع إلى مستشفى الإسماعيلية العام.

وأكد مصدر أمنى أن عملية نقل القيادى الإخوانى تمت بالتنسيق بين مديرية أمن بورسعيد والإسماعيلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365