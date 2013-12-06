البدء فى تنفيذ مشروع نفق الثلاثينى أسفل السكك الحديدية بالإسماعيلية

أعلن اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، أنه يجرى حاليا البدء فى تنفيذ أعمال مشروع إنشاء نفق الثلاثين الجديد، أسفل السكك الحديدية بوسط المدينة، والذى تبلغ تكلفته المالية نحو 200 مليون جنيه، وذلك بهدف القضاء تماما على الاختناقات المرورية، وضغط حركة المركبات على هذا المحور المرورى الرئيسى والذى يمثل الشريان الحقيقى لقلب المدينة ومعالجة الأزمات المرورية التى تنتج بشكل يومى، بسبب حركة القطارات، وإغلاق المزلقان لعدة مرات متتالية على مدار الساعة، وتعطيل حركة المرور بوسط المدينة.

وأضاف المحافظ، أن اتخاذ الخطوات التنفيذية للبدء فى هذا المشروع هو الثمار الحقيقية والنتاج للتنسيق بين المحافظة والقوات المسلحة، ودعمها المتواصل لكافة المشروعات التنموية والخدمية التى تهم المواطنين، ويأتى تحقيقا للحلم الذى ظل يراود مواطنى وشعب الإسماعيلية لحل هذه المشكلة، وتحقيقا للسيولة المرورية بوسط المدينة.

وأضاف العميد عصام شادى مدير إدارة مرور الإسماعيلية، أن مدة تنفيذ هذا المشروع بالكامل، تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر على الأكثر، وهذا وفقا للبرنامج الزمنى للمشروع، والذى يجرى تنفيذه تحت إشراف القوات المسلحة، وأن طول النفق يبلغ 700 متر، منها مسافة 245 مترا مغطاة تحت الأرض وكل اتجاه للنفق من الجهتين به عدد 2 مخرج، ويبدأ حركة المرور للقادم من ميدان السنترال حتى المخرج الأول للاتجاه يمين ليسلك شارع طارق بن زياد للمتجه لمنطقة المحطة الجديدة والمخرج الثانى للمتجه إلى شارع محمد على.

وفى الاتجاه المقابل والقادم من ميدان الجمهورية، يكون الخروج من النفق فى الاتجاه الأول يمينا ليسلك شارع شحتة "السكة الحديد"، والمخرج الثانى يؤدى إلى ميدان السنترال.

وأشار مدير إدارة المرور، إلى أنه تم تعديل مسارات حركة مرور السيارات اعتبارا من بدء تنفيذ الأعمال وحتى نهاية المشروع ويناشد قائدى السيارات الالتزام بالاتجاهات الجديدة، والتى تشمل تحديد مسار السيارات المتجهة إلى خارج المدينة عليها أن تسلك الطريق الدائرى، والمتجه إلى الجامعة والمستشفيات والمتجه إلى وسط المدينة عليه أن يسلك محاور مزلقانات عبد الحكيم عامر، أو الجعيص ومزلقان شارع شل، وعلى القادمين من منطقة الجلاء والسبع بنات المرور بشارع محمد على حتى مزلقان أمون، وشارع المتحف أو نفق جمال عبد الناصر أو مزلقان الجامعة القديمة ومحور الشيخ زايد.

وأوضح مدير إدارة المرور، أن حركة المرور إلى موقف الفردوس تسير بشكل طبيعى من جهة ميدان السنترال، وأنه تم عمل تحويلة جزئية بمنطقة الأعمال، وفى شارع شحتة "السكة الحديد" تم تعديل مسار حركة المرور للقادم من جهة الممر ليسلك اتجاها إجباريا لشارع المنصورة، والقادم من منطقة عرايشية مصر وباقى المناطق السكنية يسلك شارع دمنهور، وتم عمل تحويلة جزئية أيضا بشارع الجيش.