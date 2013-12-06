مصر القوية: “المدينة التعليمية تقطع الكهرباء لعرقلة عقد المخيم الثاني”

أعرب المتحدث الإعلامي لحزب “مصر القوية” عن استنكاره لما حدث أمس الخميس، أثناء بدء فاعليات الملتقي الثاني لقيادات مصر القوية، والذي كان من المزمع عقده في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر التابعة لوزارة التربية والتعليم؛ مشيرًا إلى أنه رغم قيام الحزب بسابق الاتفاق مع إدارة المدينة على عقد المخيم وسداده للتكاليف الخاصة بالمخيم، إلا إن الحزب فوجئ بقيام إدارة المدينة بقطع التيار الكهربائي والمياه عن المدينة وقيامها بإخطار الحزب بأن الانقطاع سيستمر لمدة 3 أيام، وهي المدة المقررة لعقد المخيم بناء على تعليمات من جهة سيادية، على حد قوله، والذي تم التأكد منه أثناء إجراءات إنهاء التعاقد، حيث قام أحد العمال برفع سكينة الكهرباء بالخطأ وإعادة التيار الكهربائي.

وأضاف ” “استغرب من الحد الذى وصل إليه قمع الحريات والحصار من النظام لدرجة منع حزب سياسي عن قيامه بأنشطته، علي الرغم من قيامه بالتعاقد ودفع كافة الرسوم اللازمة لحجز المدينة والقاعات لأنشطة المخيم الذى سبق أن عقد به الحزب مخيمه الأول”، وتساءل: “هل أصبحت أجهزة الدولة رافضة للعمل علي الساحة السياسية الا من ليصفقون لها ويتواطؤون معها”.