أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مصر القوية: “المدينة التعليمية تقطع الكهرباء لعرقلة عقد المخيم الثاني”

  • 10
Google+ Print
مصر القوية: “المدينة التعليمية تقطع الكهرباء لعرقلة عقد المخيم الثاني” مصر القوية: “المدينة التعليمية تقطع الكهرباء لعرقلة عقد المخيم الثاني”

أعرب المتحدث الإعلامي لحزب “ القوية” عن استنكاره لما حدث أمس الخميس، أثناء بدء فاعليات الملتقي الثاني لقيادات مصر القوية، والذي كان من المزمع عقده في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر التابعة لوزارة التربية والتعليم؛ مشيرًا إلى أنه رغم قيام الحزب بسابق الاتفاق مع إدارة المدينة على عقد المخيم وسداده للتكاليف الخاصة بالمخيم، إلا إن الحزب فوجئ بقيام إدارة المدينة بقطع التيار الكهربائي والمياه عن المدينة وقيامها بإخطار الحزب بأن الانقطاع سيستمر لمدة 3 أيام، وهي المدة المقررة لعقد المخيم بناء على تعليمات من جهة سيادية، على حد قوله، والذي تم التأكد منه أثناء إجراءات إنهاء التعاقد، حيث قام أحد العمال برفع سكينة الكهرباء بالخطأ وإعادة التيار الكهربائي.

وأضاف ” “استغرب من الحد الذى وصل إليه قمع الحريات والحصار من النظام لدرجة منع حزب سياسي عن قيامه بأنشطته، علي الرغم من قيامه بالتعاقد ودفع كافة الرسوم اللازمة لحجز المدينة والقاعات لأنشطة المخيم الذى سبق أن عقد به الحزب مخيمه الأول”، وتساءل: “هل أصبحت أجهزة الدولة رافضة للعمل علي الساحة السياسية الا من ليصفقون لها ويتواطؤون معها”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر