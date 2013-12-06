محافظة القاهرة تخصص 20 فدانًا بحديقة الفسطاط للتظاهر دون إخطار بعد رفض منطقة سوق السيارات

أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد،محافظ القاهرة قرارًا بتحديد مساحة 20 فدانًا فى الجانب الجنوبى من حديقة الفسطاط بحى مصر القديمة، للاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمى عن الرأى.

يأتي ذلك، على أن تتولى الجهات الأمنية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة التى تضمن سلامة المواطنين المتواجدين بها، وفقًا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 دون التقيد بالإخطار.

تضمن القرار فى مادتة الثانية السماح بالدخول للغرض السابق لتلك المنطقة دون تحصيل الرسوم المعتادة لزوار حديقة الفسطاط ومن خلال أبواب مخصصة لذلك، بتحديد البوابة الجنوبية للحديقة (شارع الفسطاط) للدخول لمنطقة التظاهر، وتم رصف الطرق الداخلية للوصول للمنطقة وتزويدها بالمرافق الضرورية.

يذكر أن محافظ القاهرة كان قد حدد منطقة سوق السيارات فى مدينة نصر كمكان للتظاهر بالمحافظة تنفيذاً لقانون التظاهر الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور، لكن الأمن اعترض على تلك المنطقة حتى لاينتهز الإخوان فرصة إقترابها من رابعة العدوية لإحداث شغب وأعمال عنف.