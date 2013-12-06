القبض على صاحب توك توك بحوزته 17 جركن بنزين 80 بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بقيادة النقيب اشرف ادريس الضابط بمركز شرطة كفر شكر والمعين خدمة تأمين طريق بنها – كفر شكر “القطاع الثانى” وبصحبته القوة المرافقة له، القبض علي ضبط “عبيد عيد محمد عيد 31 سنة ” سائق صاحب توك توك بدون لوحات معدنية محمل بعدد 17 جركن بنزين 80 سعة الواحد 20 لتر.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات وأنها خاصه بالمدعو “على محمد على داود ” لبيعها بالسوق السوداء.

فتم التحفظ على التوك توك والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10649 جنح مركز كفر شكر لسنة 2013 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.