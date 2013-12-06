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القبض على صاحب توك توك بحوزته 17 جركن بنزين 80 بالقليوبية

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القبض على صاحب توك توك بحوزته 17 جركن بنزين 80 بالقليوبية القبض على صاحب توك توك بحوزته 17 جركن بنزين 80 بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بقيادة النقيب اشرف ادريس الضابط بمركز شرطة كفر شكر والمعين خدمة تأمين طريق بنها – كفر شكر “القطاع الثانى” وبصحبته القوة المرافقة له، القبض علي ضبط “عبيد عيد محمد عيد 31 سنة ” سائق صاحب توك توك بدون لوحات معدنية محمل بعدد 17 جركن بنزين 80 سعة الواحد 20 لتر.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات وأنها خاصه بالمدعو “على محمد على داود ” لبيعها بالسوق السوداء.

فتم التحفظ على التوك توك والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10649 جنح مركز كفر شكر لسنة 2013 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

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