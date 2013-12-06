اشتباكات بين مؤيدي الإخوان وأهالي منطقة أبو سليمان بالأسكندرية

اندلعت منذ قليل اشتباكات بين جماعة الإخوان المُسلمين والمُنتمين للرئيس المعزول “محمد مرسى” وأهالى منطقة أبو سليمان، حيث قام تنظيم الإخوان بإلقاء الصواريخ فى اتجاه الأهالى المُعارضين لهم.

وقد اشتعلت الاشتباكات بسبب قيام 4 سيدات من أهالى المنطقة بالهتاف للجيش والشرطة، فقامت مسيرة الإخوان بسبهم وحاولوا الإعتداء عليهم بالضرب ولكن تدخل شباب المنطقة وحدثت اشتباكات لمدة لا تزيد عن 10 دقائق حتى وصلت قوات الأمن، وعندما اقتربت سيارات الأمن المركزى من مكان الاشتباكات فر مؤيدي الإخوان إلى الشوارع الجانبية.

وقام الأهالى بالهتاف للفريق عبد الفتاح السيسى، مؤيدين للدستور ولخارطة الطريق، وذلك أثناء قيام مؤيدي الإخوان بتنظيم مسيرة بدأت من منطقة السيوف إلى منطقة أبو سليمان لرفض الدستور والإفراج عن فتيات حركة 7 الصبح وقيادتهم.

وقد أكد اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية – بأن قوات الأمن لم تقم بفض التظاهرات بالقوة، ولكن مؤيدي جماعة الإخوان هم من قاموا بالفرار عندما اقترت سيارات الشرطة من محيط الاشتباكات.

وفى سياق متصل فرقّت قوات الأمن بمنطقة “جامع القويري” بالهانوفيل غرب الإسكندرية مسيرة لأنصار الرئيس المعزول كانت قادمة من أمام مسجد الحديد والصلب بالبيطاش، بعد اشتباكات بينهم وبين الأهالي، كما شهدت منطقة كوبري الناموس شرق الإسكندرية، اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول وبعض السائقين، وقاموا بالتراشق الزجاجات الفارغة والحجارة، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الطرفين وإنتهاء التظاهرة.

وفى سياق متصل كان قد احتشد اليوم عقب شعائر صلاة الجمعة العشرات من النشطاء السياسين والأهالى بساحة مسجد القائد إبراهيم، تأييدًا للدستور وللفريق عبد الفتاح السيسى، وتنديدًا بتظاهرات تنظيم طلاب الإخوان بالجامعات، مُطالبين بمعاقبتهم والقصاص للشهداء.