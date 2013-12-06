الإخوان ينظمون 4 مسيرات فى البحيرة و الأمن والأهالي يتولون فضها

نظم أعضاء جماعة الإخوان بالبحيرة 4 مسيرات فى مدن إيتاى البارود و كفر الدوار و حوش عيسى و أبو المطامير وقام الأمن بتفريق مسيرة كفر الدوار بينما قام الأهالى بتفريق مسيرة إيتاى البارود.

> ففى كفر الدوار قام أعضاء الإخوان المشاركون فى مسيرة خرجت عقب صلاة الجمعة بالهروب عقب مشاهدتهم لسيارات الشرطة التى جاءت لتفريق المظاهرة وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على أحد المشاركين فى المسيرة.

> بينما قام عدد من أهالى مدينة إيتاى البارود بتفريق مظاهرة إخوانية خرجت عقب صلاة الجمعة تهتف ضد القوات المسلحة و الفريق السيسى وحمل المشاركون فى المسيرة شعار رابعة و صور الرئيس المعزول محمد مرسى.

> من ناحية آخرى نظم أعضاء جماعة الإخوان مسيرات تراوح عدد المشاركون فيها بين 500 و 700 شخص فى مدينتى حوش عيسى و أبو المطامير ردد المشاركون فيها هتافات ضد القوات المسلحة والفريق السيسى وطالبوا بعدم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور.