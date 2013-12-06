إلبسي المخمل على طريقة النجمات

يرتبط المخمل على مرّ العصور بالنبلاء والصفوة والنخبة، مثلما يرتبط بالرفاهية والترف والرقة؛ لذا أطلقوا على المجتمعات الراقية اسم "المجتمعات المخمليّة". كذلك يرتبط المخمل أيضاً بالنعومة، فنقول "مخملي الملمس". وفي التاريخ أنّ الملك ريتشارد الثاني، ملك إنجلترا، قد أوصى أن يُلفّ جسده بالمخمل. ويبدو أنّ النجمات قد أدركن أسرار هذه الخامة السّاحرة، فصار المخمل اختيار الكثيرات ممّن يرغبن في الجمع بين الأنوثة والنعومة والطلّة الساحرة. لذلك، نرى أنّ نجمة مثل Salma Hayek قد وطأت السجادة الحمراء بقدميها هذا العام، وهي ترفل بالمخمل، في مشهد تكرّر معها أكثر من مرة. وكذلك كانت الحال مع العارضة البريطانية Naomi Campbell، التي فضّلت أن تظهر في حفلة الأوسكار بفستان من المخمل الأزرق الداكن، بياقة مرتفعة ومزيّنة بالكريستال، فيما التجأت ريهانا إلى المصمّم Azzedine Alaia للحصول على إطلالة غير مألوفة باللون الأحمر البرغندي المائل إلى البني. وفضّلت النجمة Michelle Pfeiffer أن تظهر على الجمهور في افتتاح فيلم The Family بطقم من المخمل البنفسجيّ، من تصميم Roberto Cavalli. ورغم أنّ ألوان المخمل التقليديّة تكون داكنة وحارّة في أغلب الأحيان، إلا أنّ النجمة Elisa Sednaoui (إيطالية الأم ومصريّة الأب) قد كسرت القاعدة، وظهرت بفستان مخمليّ، من تصميم البريطانية Stella McCartney، يجمع الألوان الداكنة والمضيئة معاً، مثلها مثل النجمة Anna Friel التي اختارت لوناً أصفر مائلاً إلى الذهبي.

وصايا في لبس المخمل:

• للمخمل أنواع وأشكال مختلفة، منها الطبيعي والآخر الصناعي؛ وأفضل الأنواع هو المصنوع في جنوى وفلورنسا وفينيسا، والتي تعتبر المصدّر الأولى لأفضل خامات المخمل.

• ليس ضرورياً لبس ثياب كاملة من المخمل، بل يمكن الاكتفاء بجاكيت أو تنورة أو صديري أو حتى بحقيبة تنعش الطلّة.

• المخمل لوحده يقدّم لك سلة كاملة من الرفاهية والأناقة والأنوثة؛ لذا لا يحتاج إلى كثيراً من الاكسسوارات. والعقد الصغير أو الأقراط الناعمة يمكن أن تؤدي المهمّة.

• يمتاز المخمل بألوانه الحارة. ولكن يمكن أن تختاري أيضاً كثيراً من الظلال الناعمة والباستيلية وصولاً إلى اللون الأبيض.

وإليك بعض الإطلالات لنجمات اخترن المخمل، فأيّهنّ أخطأت، وأيهن أصابت؟... لك الحكم.