صحيفة سودانية: الحضري قد يلعب مع منافس المريخ التقليدي

أشارت صحيفة (عالم النجوم) السودانية في عددها الصادر يوم الجمعة أن وكيل لاعبين معروف قام بعرض عصام الحضري حارس المريخ على الهلال غريمه التقليدي.

ويحمل الحضري الجنسية السودانية من أجل التسني له المشاركة في حراسة مرمى فريق سوداني بحسب اللوائح.

وذكرت الصحيفة أن الهلال لم يعط قراره النهائي بشأن ضم اللاعب من عدمه.

ويدعم فكرة انضمام الحضري- 40 عاما- للهلال كون الأخير على وشك إنهاء علاقته بالحارس جمعة بعد فشل توفيق أوضاعه كلاعب سوداني، وسيضطر الهلال لتحويله كلاعب أجنبي أو شطبه من قائمته.

وانتهى تعاقد الحضري مع المريخ، وهو ما يتيح له حرية الاختيار في يناير المقبل لوجهته الجديدة.