تقنية جديدة لعلاج حساسية الصدر باستخدام التردد الحرارى

تعتبر حساسية الصدر من أكثر الأمراض شيوعا فى مصر والعالم العربى والغربى، وحتى الآن لم يتمكن العلاج الطبى المتوافر حاليا من القضاء عليه نهائيا وبصفة دائمة.

يقول الدكتور عماد قراعة، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، منذ عام 2000 بدأت الأبحاث على استخدام التردد الحرارى عن طريق منظار الشعب الهوائية لعلاج مرضى حساسية الصدر وقد بدأت الأبحاث فى البداية على الحيوانات وأثبتت كفاءتها وعدم وجود مضاعفات لها ثم بدأت الأبحاث على مرضى حساسية الصدر الخفيفة والمتوسطة وأخيرا على المرحلة العنيفة من حساسية الصدر.

وأكد قراعة، أن النتائج مشجعة على المدى الطويل، والأهم أنه لم يثبت وجود مضاعفات حتى الآن فى هذه الطريقة للعلاج، وهذه الطريقة تم اعتمادها من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" وهى تستخدم عن طريق جهاز يدعى "الألير" مع وجود قسطرة لتوصيل التردد الحرارى للشعب الهوائية وهو يستخدم فى كثير من الدول الغربية، ولكنه حتى الآن لم يستخدم فى مصر لارتفاع سعره، حيث إن القسطرة تستخدم مرة واحدة للمريض الواحد فى الجلسة الواحدة والعلاج يتم من خلال ثلاث جلسات بالمنظار الشعبى تحت المخدر الموضعى والمدة بين الجلسة والأخرى ثلاثة أسابيع وتستغرق الجلسة الواحدة من 45: 60 دقيقة.

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