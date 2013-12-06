تياجو سيلفا: هدفي الفوز بكأس العالم والكرة الذهبية في 2014

يسعى البرازيلي تياجو سيلفا قائد منتخب البرازيل للجمع بين لقبي كأس العالم والكرة الذهبية العام المقبل على نهج الإيطالي فابيو كانافارو في 2006.

وقال سيلفا للموقع الرسمي للفيفا "إذا أصبحنا أبطال العالم ربما تفتح الباب أمامي للفوز بالكرة الذهبية، على الرغم من صعوبة الأمر".

وأضاف "كل 10 سنوات ربما يفوز بها مدافع أنت لا تعلم ما يخفيه الغد، ما أفكر به أن ألعب بشكل جيد ونفوز بكأس العالم، لو وضعني هذا الأمر ضمن اللاعبين الأفضل سأكون سعيدا".

وكان تياجو سيلفا قد تم ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية هذا العام إلا أن فرصه تبدو صعبة للغاية مع الثلاثي رونالدو وميسي وريبري المرشحين الأقوى لنيل اللقب.