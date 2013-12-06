محافظ أسيوط يلتقي قيادات المصريين الأحرار لبحث مشاكل المواطنين‎

التقى اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط باعضاء حزب المصريين الاحرار بالمحافظة لبحث مقترحات الحزب بشان عدد من الموضوعات التي تاتي ضمن مشروعات الحزب لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط .

> وقال محمد سيد امين اللجنة الاعلامية للحزب ان هذا اللقاء ياتي ضمن سلسلة لقاءات مع محافظ اسيوط لطرح رؤية الحزب لعدد من الملفات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها المرور والاسكان والبيئة والتوعية المجتمعية وقد جاء اللقاء مثمرا حيث تلاقت وجهات النظر وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ المقترحات تشكل بالتعاون ما بين الادارات المختلفة واعضاء الحزب .

و أوضح عبد الناصر يوسف عضو الهيئة العليا للحزب ان المحافظ اشاد بما طرحه شباب الحزب من افكار جديدة ووحلول تتسم بالاسلوب العلمي والبحثي فى معرفة المشكلة وكيفية حلها كما شدد المحافظ على اهمية دور الحزب فى المرحلة القادمة فى التوعية بالتحديات التي توجهها السلطة التنفيذية وكذلك الوضع السياسى الراهن وكيفية تكاتف جميع قوي الشعب فى ايجاد حلول للازمات.