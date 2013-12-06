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أمن المنيا يطلق الغاز المسيل لتفريق مسيرة للإخوان

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أمن المنيا يطلق الغاز المسيل لتفريق مسيرة للإخوان أمن المنيا يطلق الغاز المسيل لتفريق مسيرة للإخوان

أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا في فض مسيره حاشده أنطلقت بمدينة المنيا وذلك ضمن 7 تظاهرات خرجت في جمعة لبيك ام الشهيد .
> أنطلقت المسيره الأولي عقب صلاة الجمعه من أمام مسجد عمر أبن الخطاب بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا وتكمن رجال الشرطه من فضها أمام مبني الجمعيه الشرعيه قبل دخولها لقلب المدينه بإطلاق قنابل الغاز بكثافه .

وشهدت مراكز سمالوط ومغاغه والعدوة وبني مزار شمال المحافظه إنطلاق مسيرات محدوده طافت الشوارع الرئيسيه بلافتات تدعو لرفض الدستور الجديد وكذا تطالب بالإفراج عن جميع االمعقلين والقصاص لدماء القتلي كما خرجت مسيره محدوده من مام مسجد العرفاني بملوي جنوب المحافظه تندد بحبس فتيات حركة 7 الصبح .

وفي قرية دلجا بديرمواس إنطلقت مسيره مرددة هتافات معاديه للجيش والشرطه وفي سياق متصل كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط أقسام الشرطه والمنشأت العامه أستعداداً لتفريق وفض التظاهرات

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