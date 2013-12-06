ضبط بندقتين آليتين و300 طلقة بحوزة شخصان بقنا‎

تمكنت مباحث قسم قنا من ضبط بندقتين أليتين و300 طلقة نارية بحوزة شخصان بمجمع المواقف بمدينة قنا .

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أشارة بضبط أسلحة غير مرخصة بمدينة قنا .

كشفت التحريات أنه أثناء قيام قوة أمنية بتمشيط الحالة الأمنية بمجمع المواقف بمدينة قنا تمكنت من ضبط كلا من “اسعد . ع . م ” 24 سنة مزارع ،و”علي . ع . أ” 19 سنة سائق ومقيمان بقريه السمطا قبلي بمركز دشنا وبحوزتهما جوال بداخله عدد 2 بندقيه اليه وعدد 5 خزينه وعدد 220 طلقه اليه وعدد80 طلقه من عيار اخر فتحرر محضر رقم 8975 جنايات قسم قنا وتولت نيابة قسم قنا التحقيق .