مفتى الشيعة فى لبنان: الدولة تعيش الرمق الأخير بانتظار من يعلن وفاتها

أكد المفتى الجعفرى الممتاز فى لبنان الشيخ أحمد قبلان أن الدولة فى لبنان تعيش الرمق الأخير وتلفظ أنفاسها بانتظار من يعلن وفاتها وهذا الواقع المحزن وغير المسبوق يعنى أن اللبنانيين أمام أوضاع صعبة وينتظرهم أكثر من كارثة تتخطى حدود التفجيرات والسيارات المفخخة كما تتخطى حدود الاغتيالات.

وناشد قبلان، فى خطبة صلاة الجمعة اليوم، اللبنانيين بكل فئاتهم وانتماءاتهم ومكوناتهم السياسية والطائفية والمذهبية بأن يكونوا متنبهين وعلى يقظة تامة حيال ما يحضر لبلدهم وما يخطط له، حيث تعمل على تشويه صورته جماعات تكفيرية متصهينة تخدم فى ممارساتها وسلوكياتها وارتكاباتها الكيان الصهيوني، وتحقق له ما يطمح إليه من تفكيك وتفتيت للمنطقة العربية والإسلامية وتحويلها ساحات مستباحة يعمها التسيب والفوضى وعدم الاستقرار السياسى والأمنى والاجتماعي.

وقال إن"ما نشهده من فساد وفضائح فى كل الميادين والمجالات ومن نفاق ودجل فى السياسة وأقنعة وارتهان لجهات لم يعد لديها سوى أن تعطل الحلول فى لبنان وتزيد فى الشروخات والانقسامات بين اللبنانيين، يؤشر إلى أن لبنان أمام المنعطف الخطير فإما أن يبقى وتنتصر وحدته ووحدة شعبه وإما الدخول فى النفق المظلم".