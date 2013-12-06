لجمال بشرتك: أهم وصفتين من المغرب

عرفت دول المغرب العربي، منذ القدم، بوصفاتها التي تعتمد على المكوّنات البحريّة، كالطحالب والأعشاب وملح البحر، المستخرجة من مياه البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى وصفات الحمّام المغربي، الذي يحتوي في مكوناته على العديد من العناصر الطبيعية المقشّرة والمبيّضة للبشرة.

وللاستفادة من وصفات دول المغرب، "سيِّدتي نت" ينقل لكِ، في ما يلي، أهمّ وأسرع الوصفات الطبيعية التي تناسب جميع أنواع البشرة، والتي تتلاءم مع أجواء دول الخليج من جهة، وتتناسب مع ظروف المرأة العاملة والفتاة الجامعية من جهة أخرى؛ فهذه الوصفات لن تستغرق وقتاً في تنفيذها، برغم أنها ذات فاعلية كبيرة:

1. الليمون والنشاء لتبييض البشرة

المكونات:

• عصير ليمون.

• نشاء.

• صابون خالٍ من العطور.

• فازلين.

الطريقة:

• اغمسي قطعة من القطن في عصير الليمون.

• دلّكي المكان المراد تفتيحه بالليمون.

• ضعي طبقة من النشاء فوق الليمون، ثمّ اتركيه على بشرتك حتى يجف.

• افركي النشاء على بشرتك برفق، وبحركات دائرية.

• اغسلي بشرتك بصابون معقم، خالٍ من العطور.

• ادهني بشرتك بالفازلين.

• كرّري هذه الوصفة يومياً قبل النوم.

2. الباذنجان لشدّ البشرة والتخلص من البثور

المكونات:

• حبة من الباذنجان.

• عصير ليمون.

• زبادي.

الطريقة:

• قطّعي حبة الباذنجان إلى نصفين.

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