تفاصيل مكياج Kate Moss في آخر إطلالاتها

خطفت كيت موس الأنظار على البساط الأحمر في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية بأحمر الشفاه الاحمر.

ارتدت العارضة الشقراء فستان من Alexander Mcqueen ، ووضعت على شفتيها أحمر شفاه شديد الاحمرار حيث جسّدت الطلة اللندنية.

لإطلالة شبيهة بكيت على البساط الأحمر، خلال موسم الأعياد، اتبعي الخطوات التالية، لكي تتألقي وتتميّزي عن باقي النساء.

• ضعي أساس Wake Me Up الخفيف الوزن والمضيء، من Rimmel للحصول على قاعدة مثالية، ثم اضيفي لمسة إشراق على الوجنتين، بفضل مسمّر Natural Bronzer in shade رقم 25، الذي يحمل اسم Sun Glow.

• للحصول على مكياج العينين: استخدمي الكحل المضاد للمياه، Scandaleyes Waterproof Khol Eyeliner رقم 002. لوضع اللمسات النهائية على العينين الرائعتين، ضعي القليل من قلم العيون Scandaleyes Shadow Stick In Shad برقم 011. وانهي الطلة الدرامية مع طبقة غنية من ماسكرا Accelerator Endless باللون الأسود.

• ما يجعل من هذه الطلة متماسكة هو بالطبع أحمر الشفاه، الذي يحمل Lasting Finish By Kate Moss In من كيت موس، برقم 01.

• لا يمكن اعتبار الطلة جاهزة للبساط الأحمر من دون طلاء الأظافر. لهذا استخدمي الطلاء الذي فضلته كيت لإبراز جمال الفستان، وهو Pro Nail Polish ، برقم 237.

