أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

تفاصيل مكياج Kate Moss في آخر إطلالاتها

Google+ Print
تفاصيل مكياج Kate Moss في آخر إطلالاتها تفاصيل مكياج Kate Moss في آخر إطلالاتها

خطفت كيت موس الأنظار على البساط الأحمر في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية بأحمر الشفاه الاحمر.
ارتدت العارضة الشقراء فستان من Alexander Mcqueen ، ووضعت على شفتيها أحمر شفاه شديد الاحمرار حيث جسّدت الطلة اللندنية.
لإطلالة شبيهة بكيت على البساط الأحمر، خلال موسم الأعياد، اتبعي الخطوات التالية، لكي تتألقي وتتميّزي عن باقي النساء.
• ضعي أساس Wake Me Up الخفيف الوزن والمضيء، من Rimmel للحصول على قاعدة مثالية، ثم اضيفي لمسة إشراق على الوجنتين، بفضل مسمّر Natural Bronzer in shade رقم 25، الذي يحمل اسم Sun Glow.
• للحصول على مكياج العينين: استخدمي الكحل المضاد للمياه، Scandaleyes Waterproof Khol Eyeliner رقم 002. لوضع اللمسات النهائية على العينين الرائعتين، ضعي القليل من قلم العيون Scandaleyes Shadow Stick In Shad برقم 011. وانهي الطلة الدرامية مع طبقة غنية من ماسكرا Accelerator Endless باللون الأسود.

• ما يجعل من هذه الطلة متماسكة هو بالطبع أحمر الشفاه، الذي يحمل Lasting Finish By Kate Moss In من كيت موس، برقم 01.
• لا يمكن اعتبار الطلة جاهزة للبساط الأحمر من دون طلاء الأظافر. لهذا استخدمي الطلاء الذي فضلته كيت لإبراز جمال الفستان، وهو Pro Nail Polish ، برقم 237.

 

تابعي هنا:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي