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تعلمي فن المكياج عبر Live Chat مع خبيرة Mac

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تعلمي فن المكياج عبر Live Chat مع خبيرة Mac تعلمي فن المكياج عبر Live Chat مع خبيرة Mac

كل واحدة منا ترغب بمعرفة المزيد عن عالم المكياج والجمال وتحديداً عن أبرز خطوط الموضة والألوان وكيفية استعمالهما لصالح كل واحدة باختلاف اسلوبها وطبيعتها وجمالها أو لون بشرتها.
من هنا ولتتخلّصي من شكوكك حول ما هو الأنسب والأجمل لك، اطرحي اسئلتك مباشرة عبر "سيدتي نت" على خبيرة التجميل العالميّة مريم خير الله خبيرة الجمال لدى ماركة Mac وهي ستجيبك عليها.
الموعد 10 ديسمبر بين الساعة 5-6 بتوقيت دبي / 4-5 بتوقيت ksa.

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سيدتي