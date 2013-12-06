تعلمي فن المكياج عبر Live Chat مع خبيرة Mac

كل واحدة منا ترغب بمعرفة المزيد عن عالم المكياج والجمال وتحديداً عن أبرز خطوط الموضة والألوان وكيفية استعمالهما لصالح كل واحدة باختلاف اسلوبها وطبيعتها وجمالها أو لون بشرتها.

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الموعد 10 ديسمبر بين الساعة 5-6 بتوقيت دبي / 4-5 بتوقيت ksa.