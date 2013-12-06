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أمن سوهاج يحتوى فتنة طائفية قبل تفاقمها بقرية مشطا

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أمن سوهاج يحتوى فتنة طائفية قبل تفاقمها بقرية مشطا أمن سوهاج يحتوى فتنة طائفية قبل تفاقمها بقرية مشطا

نجحت الجهود الأمنية لمديرية أمن سوهاج اليوم، الجمعة، فى السيطرة على بوادر فتنة طائفية بناحية قرية مشطا دائرة مركز شرطة طما، عقب قيام 3 أقباط بإشعال النيران بمركب صيد ملك صياد مسلم، بسبب وجود نزاع على قطعة أرض بينهما.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما بقيام 3 أشخاص بإشعال النيران بمركب صيد، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة العميد عصمت أبو رحمة، رئيس مباحث المديرية، وتبين من خلال التحريات التى قادها العقيد إلهامى عبد المنعم، رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم محمد سليمان، رئيس مباحث مركز شرطة طما، أن "عبد الرحيم أ"، 28 عاما صياد ويقيم بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما، قد تقدم ببلاغ يتهم فيه كلا من: "مدحت.ج" و"جميل.ز" وشقيقه "فرج"، أقباط، بإشعال النيران فى قارب صيد يمتلكه على شاطئ نهر النيل، وذلك لوجود نزاع بين الطرفين على قطعة أرض.

تم إلقاء القبض على طرفى النزاع، والدفع بكبار العائلات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى لحل الخلاف بشكل ودى، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقة، تحرر عن الواقعة المحضر 3346 إدارى، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
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