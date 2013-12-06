السفير جمال البيومي: التصويت بنعم يحقق الاستقرار والامن والامان لمصر



كتبت / تهاني حسن وعبدالحميدشومان

أكد السفير جمال البيومي، أمين اتحاد عام المستثمرين العربأمين عام المشاركة المصرية الأوروبية في وزارة التعاون الدولي ، جموع المصريين على الخروج للتصويت على الدستور بـ"نعم"، تحقيقًا للاستقرار والعبور بمصر من المرحلة الانتقالية الحرجة الحالية والبدء في العمل على بناء مؤسسات الدولة، مطالبًا جموع المواطنين ومختلف الأحزاب والحركات السياسية بإعلاء المصلحة العليا للبلاد والابتعاد عن البحث عن المصالح الشخصية الضيقة.

وأشار البيومى الى انه راضٍ بنسبة 95% عن الدستور، وأنه من أفضل الدساتير المصرية ونسبة الاعتراض عليه لا تتجاوز 5%"، مشيرًا إلى أنه ينتقد مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا أن الدستور في مجمله جيد بشكل عام.

وانتقد البيومي أداء الحكومة الحالية، مؤكدًا أنه أداء ضعيف وليس على مستوى تطلعات الشعب وآماله، وأشار إلى أن قانون الحد للأجور غير عادل وأن الحكومة لن تستيطع الالتزام به.

وأضاف البيومي، أنه ينبغي على من يترشح للانتخابات الرئاسية أن يحظى بثقة المواطنين وأن يكون لديه برنامج جاد ومتميّز وأن تتوفر له الخبرة والكفاءة التي تجعله قادرًا على إدارة شؤون البلاد، خاصة في ظل الفساد والمشكلات المتراكمة بها على مدى الثلاثين عامًا السابقة.

وحث البيومى ، جموع المصريين على العمل ومقاومة الفساد، مؤكدًا أن الدولة لن تنهض إلا بسواعد أبنائها، وأن المساعدات الخارجية لا قيمة ولا فائدة لها.

شبكةعيونالإخبارية

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