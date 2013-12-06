القبض على 3 من أسرة طالبة إخوانية بالمنوفية لتجمهرهم احتفالاً بالافراج عنها أمس

ألقت قوات الأمن بالمنوفية القبض على 3 أشخاص من أسرة ” شيماء الحديدي الطالبة بكلية الاداب جامعة المنوفية المفرج عنها أمس الخميس، من سراي النيابة عقب نشوب اشتباكات بينهم وبين الاهالي أثناء الاحتفال بالافراج عنها أمام منزلهم .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية اخطارا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث مركز شرطة تلا بتجمع نحو 150 شخص منتمين لتنظيم جماعة الاخوان المسلمون أمام منزل محمود الاحمدي الحديدي الكائن بشارع محمد محمود بمدينة تلا للإحتفال بالافراج عن نجلته شيماء التى تم القاء القبض عليها الاسبوع الماضي واتهمها الامن بقيامها بتوزيع منشورات على الطلاب للمطالبة باسقاط النظام ، وتم تحويلها الى النيابة وقررت الافراج عنها أمس الخميس .

وشهد الاحتفال تريد هتافات منهاضة للقوات المسلحة والشرطة بالانتقال تبين تجمع عدد من الاهالي المعارضين لجماعة الاخوان للأشتباك معهم تم السيطرة على الموقف وضبط كل من المهندس محمود الاحمدي القطب الحديدي 55 سنة مهندس كهربائي حر ووالد الطالبة شيماء وشقيقها أحمد 23 سنة مهندس حر و نجل عمها ويدعى الاحمدي مصطفى الاحمدي الحديدي 34 محامي وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6003 اداري مركز تلا وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.