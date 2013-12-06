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"التعليم" تعلن أسماء مديرى المدارس المرشحين لتدريبات"الإمارات"

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكترونى، أسماء مديرى المدارس وإدارات الجودة المطلوب حضورهم لعقد مقابلات شخصية، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، خاصة بالفرص التدريبية بدولة الإمارات.

وتضمنت القائمة (10) مدراء لمدارس حاصلة على الجودة ومديرى لإدارات الجودة بالمديريات التعليمية، و(38) مرشح من داخل ديوان عام الوزارة، و(5) مرشحين تم استثنائهم من شرط السن تبعا لتوجيهات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، ومرشح واحد من متدربى منصب معاون الوزير لشئون المعلمين.

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