افتتاح مكتب بريد قشطوخ بمساحة 90 متر بالمنوفية

أفتتح الدكتور أشرف جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري مكتب بريد قشطوخ بمساحة 90 مترا بمدينة تلا وذلك بحضور سكرتير عام محافظة المنوفية اللواء أسامه فرج و اللواء احمد الديب رئيس مركز ومدينة تلا والمحاسب جمال عثمان مدير عام بريد المنوفية ، حيث أكد السكرتير العام على أن افتتاح هذه المكاتب ضرورى للنهوض بمستوى الخدمات والتوسع في شبكة منافذ البريد على مستوى محافظة المنوفية وذلك عن طريق إنشاء منافذ جديدة لتغطية كافة متطلبات العملاء .

و أشار فرج إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى القرارات الجريئة التى تصب فى الصالح العام لمواجهة المشاكل التي تؤرق المواطنين للعمل على إيجاد الحلول الجذرية لهذه المشاكل بالتنسيق الكامل مع الجهات السيادية .

وأضاف السكرتير العام أنه تم تنفيذ جزء كبير من مشروعات الخطة العاجلة لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظة والتي بلغ الاعتماد المالي لها 94 مليون جنيه بالتنسيق بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة مشيرا إلى ضرورة استمرار جهود المشاركة المجتمعية للنهوض بالمحافظة .

وفى كلمته أعرب رئيس هيئة البريد القومي عن سعادته بافتتاح مكتب جديد بمحافظة المنوفية لينضم إلى مكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 4000 مكتب مكونه أكبر هيئة قومية على مستوى الجمهورية وعمرها يزيد عن 150 عام مؤكدا أن هذه المكاتب لخدمة المجتمع واهالى القرى الريفية لرفع المعاناة عنهم لما توفره من خدمات ( ادخار وتوفير وتحويل وخدمات تحصيل ضرائب وأصحاب المعاشات و مرتبات الموظفين ) .

وأكد على ضرورة تطوير وتقييم أداء هذه المكاتب ليحوز رضا المواطن وأيضا التأكيد على تضافر الجهود، ورغبة الإدارة في تحقيق متطلبات العاملين وطموحاتهم بما يحقق لهم ولأسرهم حياة كريمة، والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للعملاء في ظل المنافسة الشرسة مع الشركات الخاصة .