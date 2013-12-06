مسيرة لأهالي قرية “سنوفر” بالفيوم دعما للجيش وتأييدا للدستور

نظم أهالى قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم ، مسيرة حاشدة لتأييد الجيش والدستور الجديد ودعما لخارطة الطريق .

بدأت المسيرة عقب آداء صلاة عشاء الخميس وطافت جميع شوارع القرية وسط ترديد الهتافات المؤيدة للجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ، ورقصوا على أنغام ” تسلم الأيادى ” ، وعلت الهتافات التى تطالب المواطنين بتأييد الدستور الجديد كان من بينها ” نعم نعم للدستور ” ، ” الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة ” .

وقال الأهالى أن المسيرة تأتى دعما لخارطة الطريق وتأييدا للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ، مطالبينه بضرورة الترشح لرئاسة الجمهورية ، وطالبوا المواطنين بتأييد الدستور الجديد والتصويت عليه بـ ” نعم ” .