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تعرّفي الى حملة Dolce&Gabbana Holiday2013

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تعرّفي الى حملة Dolce&Gabbana Holiday2013 تعرّفي الى حملة Dolce&Gabbana Holiday2013

حملة "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana الجديدة، والمخصّصة لمجموعة العطلات 2013، جاءت لتحاكي ذوق كل من تبحث عن إطلالة أنثوية بسيطة، دون أن تفقد فخامتها ورقيّها. عكست الحملة أجواء مشرقة من خلال بعض الزينة الذهبية التي أحاطت بالعارضات، فيما ضمت المجموعة عدداً من الفساتين ذات القصات التي تمنح المرأة إطلالة مدللة. فساتين من الصوف مزيّنة بالدانتيل الناعم، وأخرى مصنوعة من قماش التويد الفخم، بالإضافة الى تصميم مؤلف من تنورة حمراء مع قميص من الشيفون مع سترة من الفرو الأسود... تصاميم متنوعة أغنت هذه المجموعة التي اخترنا منها بعض الصور لتطلعي عليها.

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سيدتي