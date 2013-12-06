تعرّفي فيما يلي على أساسيات أناقتك هذا الشتاء واختاري منها الأزياء والإكسسوارات التي تتناسب مع ذوقكِ...

تنسيق: نايلة عون.

تصوير: كارلوس عون.

الأزياء متوفرة في محلات: Aishti – بيروت.

الصورة رقم 1:

- توب باللون البيج من Burberry. سعرها 355$.

- جينز سعره 490$ وقبعة صوفية سعرها 190$.

الإثنان من Dsquared 2.

قفطان من الفرو من Dellera. سعره 515$.

الصورة رقم 2:

- جامبسوت باللون الأحمر الداكن من Stella McCartney. سعره 1180$.

- وشاح مطبّع من Roberto Cavalli. سعره 345$.

- عقد طويل من Alexix Bittar. سعره 425$.

- حقيبة من الجلد باللون الوردي من Chloé. سعرها 2935$.

- نظارات شمسية باللون الأحمر الداكن من YSL.

الصورة رقم 3:

- بنطلون مطبع باللون الرمادي من Paul & Joe. سعره 455$.

- معطف صوفي من Max & Moi. سعره 1190$.

- حقيبة من الجلد باللون الاحمر من Gucci. سعرها 2525$.

- نظارات شمسية من YSL. سعرها 300$.

الصورة رقم 4:

- ثوب من الصوف بعدة تدرجات من الرمادي من Belstaff.

- قبعة صوفية من MM. Margiela.

- بوتس من Gucci. سعرها 320$.

- حقيبة من الجلد باللون الأحمر الداكن من Moschino. سعرها 550$.

- نظارات شمسية من Jimmy Choo. سعرها 320$.

الصورة رقم 5:

- من Brunel: بنطلون سعره 820$ وكنزة صوفية سعرها 2230$.

- بوتس من Fendi. سعره 1065$.

- من Gucci: قبعة صوفية مخططة. سعرها 215$. ووشاح مطبع. سعره 710$.

- نظارات شمسية من Jimmy Choo. سعرها 320$.

الصورة رقم 6:

- جينز من Roberto Cavalli. سعره 880$.

- جاكيت مطبعة من MSGM. سعرها 585$.

- توب باللون الرمادي من M.M.Margiela. سعرها 565$.

- حقيبة جلدية من Fendi. سعرها 1870$.

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