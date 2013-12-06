تعرّفي فيما يلي على أساسيات أناقتك هذا الشتاء واختاري منها الأزياء والإكسسوارات التي تتناسب مع ذوقكِ...
تنسيق: نايلة عون.
تصوير: كارلوس عون.
الأزياء متوفرة في محلات: Aishti – بيروت.
الصورة رقم 1:
- توب باللون البيج من Burberry. سعرها 355$.
- جينز سعره 490$ وقبعة صوفية سعرها 190$.
الإثنان من Dsquared 2.
قفطان من الفرو من Dellera. سعره 515$.
الصورة رقم 2:
- جامبسوت باللون الأحمر الداكن من Stella McCartney. سعره 1180$.
- وشاح مطبّع من Roberto Cavalli. سعره 345$.
- عقد طويل من Alexix Bittar. سعره 425$.
- حقيبة من الجلد باللون الوردي من Chloé. سعرها 2935$.
- نظارات شمسية باللون الأحمر الداكن من YSL.
الصورة رقم 3:
- بنطلون مطبع باللون الرمادي من Paul & Joe. سعره 455$.
- معطف صوفي من Max & Moi. سعره 1190$.
- حقيبة من الجلد باللون الاحمر من Gucci. سعرها 2525$.
- نظارات شمسية من YSL. سعرها 300$.
الصورة رقم 4:
- ثوب من الصوف بعدة تدرجات من الرمادي من Belstaff.
- قبعة صوفية من MM. Margiela.
- بوتس من Gucci. سعرها 320$.
- حقيبة من الجلد باللون الأحمر الداكن من Moschino. سعرها 550$.
- نظارات شمسية من Jimmy Choo. سعرها 320$.
الصورة رقم 5:
- من Brunel: بنطلون سعره 820$ وكنزة صوفية سعرها 2230$.
- بوتس من Fendi. سعره 1065$.
- من Gucci: قبعة صوفية مخططة. سعرها 215$. ووشاح مطبع. سعره 710$.
- نظارات شمسية من Jimmy Choo. سعرها 320$.
الصورة رقم 6:
- جينز من Roberto Cavalli. سعره 880$.
- جاكيت مطبعة من MSGM. سعرها 585$.
- توب باللون الرمادي من M.M.Margiela. سعرها 565$.
- حقيبة جلدية من Fendi. سعرها 1870$.
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