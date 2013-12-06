أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أساسيات أناقتك هذا الشتاء

Google+ Print
أساسيات أناقتك هذا الشتاء أساسيات أناقتك هذا الشتاء

تعرّفي فيما يلي على أساسيات أناقتك هذا الشتاء واختاري منها الأزياء والإكسسوارات التي تتناسب مع ذوقكِ...
تنسيق: نايلة عون.
تصوير: كارلوس عون.
الأزياء متوفرة في محلات: Aishti – بيروت.

الصورة رقم 1:
- توب باللون البيج من Burberry. سعرها 355$.
- جينز سعره 490$ وقبعة صوفية سعرها 190$.
الإثنان من Dsquared 2.
قفطان من الفرو من Dellera. سعره 515$.

الصورة رقم 2:
- جامبسوت باللون الأحمر الداكن من Stella McCartney. سعره 1180$.
- وشاح مطبّع من Roberto Cavalli. سعره 345$.
- عقد طويل من Alexix Bittar. سعره 425$.
- حقيبة من الجلد باللون الوردي من Chloé. سعرها 2935$.
- نظارات شمسية باللون الأحمر الداكن من YSL.

الصورة رقم 3:
- بنطلون مطبع باللون الرمادي من Paul & Joe. سعره 455$.
- معطف صوفي من Max & Moi. سعره 1190$.
- حقيبة من الجلد باللون الاحمر من Gucci. سعرها 2525$.
- نظارات شمسية من YSL. سعرها 300$.

الصورة رقم 4:
- ثوب من الصوف بعدة تدرجات من الرمادي من Belstaff.
- قبعة صوفية من MM. Margiela.
- بوتس من Gucci. سعرها 320$.
- حقيبة من الجلد باللون الأحمر الداكن من Moschino. سعرها 550$.
- نظارات شمسية من Jimmy Choo. سعرها 320$.

الصورة رقم 5:
- من Brunel: بنطلون سعره 820$ وكنزة صوفية سعرها 2230$.
- بوتس من Fendi. سعره 1065$.
- من Gucci: قبعة صوفية مخططة. سعرها 215$. ووشاح مطبع. سعره 710$.
- نظارات شمسية من Jimmy Choo. سعرها 320$.

الصورة رقم 6:
- جينز من Roberto Cavalli. سعره 880$.
- جاكيت مطبعة من MSGM. سعرها 585$.
- توب باللون الرمادي من M.M.Margiela. سعرها 565$.
- حقيبة جلدية من Fendi. سعرها 1870$.

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي