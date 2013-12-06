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هبة فراش ... تصاميم أنثويَّة للسيِّدة الأنيقة

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هبة فراش ... تصاميم أنثويَّة للسيِّدة الأنيقة هبة فراش ... تصاميم أنثويَّة للسيِّدة الأنيقة

تلقى التصاميم الناعمة التي تحكي أنوثة السيِّدات رواجاً واسعاً بين السيِّدات في السعوديَّة والعالم العربيّ، وقد شاهدنا هذا النوع من التصاميم لدى المصممة هبة فرّاش التي اعتمدت التفاصيل الأنثويَّة والتصاميم المريحة في مجموعتها لعام 2013.
تقول هبة: "شغفي وحبِّي للأقمشة والملابس المميَّزة وسعي لأن أكون متميِّزة بمظهري منذ الصِّغر جعلني أتجه لتصميم الأزياء، وقد دخلت هذا المجال بفضل الله ثم بتشجيع والدي ووالدتي، إذ بدأ كهواية وشغف لأتجه بعدها إلى دراسة تصميم الأزياء".
تسعى هبة إلى التنوُّع في تصاميمها، فتحرص على دمج التصاميم الكلاسيكيَّة بتفاصيل عصريَّة أنيقة، كما تجذبها الألوان التي تتميَّز بالرقيّ والهدوء، أمَّا فيما يخص الأقمشة فتقول: "أستخدم غالباً الأقمشة المريحة والفخمة التي تعكس أنوثة المرأة".
شاهدي معنا ما قدَّمت المصممة السعوديَّة هبة فراش وشاركينا برأيكِ.

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سيدتي