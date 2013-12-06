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سكولاري: إسبانيا أوفر حظا للفوز بالمونديال

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سكولاري: إسبانيا أوفر حظا للفوز بالمونديال سكولاري: إسبانيا أوفر حظا للفوز بالمونديال

مدريد، (إفي): قال لويس فيليبي سكولاري المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم إن إسبانيا هي الأوفر حظا للتتويج بمونديال 2014 الذي تستضيفه بلاده.

وصرح سكولاري في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية "إسبانيا هي البطل وهي من يجب انتزاع الكأس منها، وليس دولة أخرى. عندما تكون البطل تكون الأوفر حظا. هذا أمر واقع ولن يقنعني أحد بالعكس".

وأضاف "الفرق سوف تلعب ضد إسبانيا وهي مدركة أنهم أبطال العالم وأننا كلنا نريد ما يملكونه حاليا. سوف نعمل على أن نكون نحن من ينتزع منهم لقب بطل العالم".

وعن فوز البرازيل بكأس القارات في يونيو الماضي بعد تغلبها على إسبانيا في النهائي بملعب ماراكانا في البرازيل قال سكولاري "إذا كنا أبطال كأس القارات وهزمنا إسبانيا فذلك كان عن استحقاق، بسبب طريقة لعبنا وقوة هجومنا. لم يكن ذلك لأن إسبانيا كانت ضعيفة في نهائي ماراكانا، وإنما لأن البرازيل كانت متألقة".

وتأتي تصريحات سكولاري لتؤكد تلك التي صرح بها بعض لاعبيه قبل أسابيع وكان آخرهم تياجو سيلفا الذي قال "إسبانيا أقوى منا، ولكن الحقيقة أننا تغلبنا عليها 3-0 على أرضنا".

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