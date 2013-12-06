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نادال: أرقد في سلام يا مانديلا..كنت نموذجا لنا

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نادال: أرقد في سلام يا مانديلا..كنت نموذجا لنا نادال: أرقد في سلام يا مانديلا..كنت نموذجا لنا

مدريد، (إفي): أعرب لاعب التنس الإسباني، رافائيل نادال، المصنف الأول بين لاعبي التنس المحترفين، عن تعازيه لأسرة الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا الذي توفي أمس الخميس عن 95 عاما، واصفا إياه بـ"النموذج".

وقال نادال على حسابه بموقع "تويتر" الاجتماعي "أرقد في سلام يا نيلسون مانديلا، لقد كنت نموذجا لنا جميعا. أحر التعازي للأسرة والأصدقاء".

وكان رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما قد أعلن الليلة الماضية في كلمة بثتها محطات التليفزيون والإذاعة العامة عن وفاة مانديلا في الساعة 20:50 برفقة أسرته عن عمر 95 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقاوم نيسلون مانديلا نظام الفصل العنصري ونجح في القضاء على احتكار الأقلية البيضاء للحكم في جنوب أفريقيا، كما بات أول رئيس من أصحاب البشرة السمراء لهذه الدولة عام 1994 ، وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.

وأعلن مانديلا تقاعده في 1999 بعد فترة رئاسية واحدة.

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