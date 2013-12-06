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إلهام شاهين: في العام 2013 لم يكن للسينما المصريّة وجود

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إلهام شاهين: في العام 2013 لم يكن للسينما المصريّة وجود إلهام شاهين: في العام 2013 لم يكن للسينما المصريّة وجود

أكدت النجمة الهام شاهين في دردشة مع "سيدتي نت" أنّ السينما المصرية لم تكن موجودة في العام 2013، لأن الظروف التي تمر فيها أثرت على المصريين اقتصاديا ونفسياً، وأضافت "لا يمكن أن نعمل وأن نبدع في ظل غياب الأمان لأن العمل الفني والإبداعي يحتاج الى الأمان. صحيح أننا بدأنا نشعر بالأمان في شهر يونيو ولكن ليس بنسبة 100 في المائة، والمسألة تحتاج الى وقت. الشعب المصري متمرد ونحن راضون بقدرنا، وطالما أننا بدأنا فإننا لن نتوقف أبداً ولا بد من يأتي اليوم الذي يستتب فيه الأمان الكامل وعندها يمكن ان نعمل بشكل أفضل".
وتابعت شاهين " قبل أحداث 25 يناير، شاركت مصر في مهرجان "فينيس" في ثلاثة أفلام هي "المسافر" لعمر الشريف و"احكي يا شهرزاد" ليسري نصر الله وانا شاركت بفيلم "واحد صفر" ، الذي شارك حينها في 30 مهرجان وفاز بـ 50 جازة، وقبله فيلم "خلطة فوزية" الذي شارك في 30 مهرجان وفاز بـ 17 جائزة. يومها كانت السينما في حالة ازدهار ونحن كنا نبدع والجمهور كان يحمس، أما اليوم، فالناس مرهقون اقتصادياً ومتعبون نفسياً، ولا يمكن العمل في ظل هذه الظروف. لكن الانفراج سيبدأ في العام 2014 وسوف تكون الفاتحة مع فيلمي "يوم للستات" الذي سوف اتعاون خلاله مع هناء عطية مؤلفة فيلم "خلطة فوزية" وكاملة أبو ذكري مخرجة فيلم "واحد صفر"، وسيشارك فيه 5 أبطال و5 بطلات هم محمود حميدة وفاروق الفيشاوي وأياد نصار وأحمد داوود وأحمد الفيشاوي وانا ونيللي كريم وهالة صدقي وسماح أنور وناهد السبيعي، ومن بعده سوف اباشر بفيلم "روح النسيم". التحدي عندي كبير جداً وأنا سوف اساهم بصناعة السينما التي اتمناها حتى لو تعرضت للخسارة".
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