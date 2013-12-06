Barack Obama محروم من الـ"iPhone"

خلال اجتماع الرئيس الأمريكي Barack Obama بمجموعة من الشبان لشرح قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه، أكد أنه غير مسموح له استخدام "iPhone" الهاتف الذكي الذي تنتجه "أبل"، لأسباب أمنية.

وأوضح Obama أنه يستطيع في المقابل استخدام "iPad"، الكمبيوتر اللوحيّ، الذي تنتجه نفس الشركة، إلا أنه مايزال محافظاً على ولائه لشركة "بلاك بيري" المصنعة للهواتف المحمولة التي تواجه مشاكل.

وفي هذا السياق، كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن، أن شركة "أبل" كانت واحدة من عدة شركات تقنية، سمحت للوكالة بالدخول بشكل مباشر إلى "خوادم" تحتوي على بيانات عن الزبائن، بالرغم من نفي الشركات تلك المزاعم.

وحاول Obama جاهداً الاحتفاظ بجهاز "بلاك بيري" الخاص به، لدى وصوله إلى البيت الأبيض عام 2009، وقال حينها إن 10 أشخاص فقط لديهم عنوان البريد الإلكتروني الخاصّ به.

واخترعت بلاك بيري، وهي شركة كندية، كانت معروفة من قبل باسم "ريسيرش إن موشن" مفهوم الاطلاع على البريد الإلكتروني، في أي وقت، ومن أي مكان، لكنها فقدت سيطرتها على السوق بعد أن طرح منافسوها أجهزة يفضلها المستهلكون أكثر مثل "iPhone"، وهواتف تستخدم برنامج أندرويد لـ"Google".

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق George W. Bush وسلفه Bill Clinton لم يستعملا البريد الإلكتروني خلال أعوام الرئاسة.