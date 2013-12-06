صراع القنوات على تامر حسني وغادة عبد الرازق

الصراع على نجوم وأبطال موسم رمضان 2014 بدأ مبكراً بين مجموعة من القنوات الفضائيّة، حيث تجري حالياً مفاوضات بين المنتجين والقنوات لعرض المسلسلات حصرياً، أو عرضها إلى جانب قنوات أخرى وهو ما يفضّله بعض المنتجين.

الصراع اشتد بين قناتي "النهار" وCBC حيث حصلت الأخيرة على حق البث الحصري لمسلسل غادة بعد الرزاق "السيدة الأولى"، والذي تشارك القناة في إنتاجه، وتطلّ غادة حصريا على CBCللعام الثالث على التوالي، بعد مسلسليها الأخيرين "حكاية حياة" و"مع سبق الإصرار".

من جهة أخرى أعلنت قناة "النهار" من خلال بيان لها حصولها علي حق العرض الحصري لمسلسل تامر حسني الجديد "ياسين"، الذي تدور أحداثه حول شاب من عائلة كبيرة ويعيش حياة مرفهة بين السهر والسفر، والعلاقات النسائية، لينسى حبه الأول حتى تنقلب حياته رأساً على عقب بعد حادث أليم أصاب والده.

مسلسل "ياسين" من بطولة "تامر حسني، نيكول سابا، شيري عادل، ميريهان حسين، مها أبو عوف، تأليف محمد سليمان، وإخراج إسلام خيري، وكانت قناة "النهار" قد عرضت قبل عامين حصرياً المسلسل الأول لتامر حسني "آدم" والذي حقق انتشاراً كبيرا في ذلك الوقت .

من جهة أخرى اتصلنا بقناة "الحياة" لمعرفة موقفها من هذا الصراع إلا أن الصورة هناك لم تتضح بعد كما أكد لنا احد المسؤولين، وأشار إلى أن القناة لا زالت في إطار الاتفاق على مجموعة من المسلسلات التي ستشكل مفاجأة لجمهورها كما هو الحال كل عام.